"Dirty Dancing"-Fortsetzung: Figuren aus dem Original sind wieder dabei

Auch der alte Schauplatz - ein erfundenes Resort in den Catskills namens Kellerman's - wird wieder eine Rolle spielen. "Es wird um Kellerman's gehen. Es wird Musik geben", so die 62-Jährige. Im Originalfilm von 1987 spielte sie eine Jugendliche aus den 1960er Jahren, die mit ihren Eltern dort Ferien macht und sich in den Tanzlehrer Johnny Castle (Patrick Swayze) verliebt. Swayze starb 2009 im Alter von 57 Jahren nach einem Kampf mit Bauchspeicheldrüsenkrebs.

"Es gibt ein Drehbuch, wir arbeiten daran. Wir werden den Film im Frühjahr 2023 drehen, und er kommt am 9. Februar 2024 heraus", so die Darstellerin. Regie führen wird beim neuen "Dirty Dancing" Jonathan Levine (46, "Warm Bodies"). Im Original war noch Emile Ardolino zuständig, der aber 1993 im Alter von nur 50 Jahren an den Folgen von AIDS starb.

Die ikonischen Songs aus dem Original werden aber - zumindest teilweise - in der Fortsetzung weiterleben. Regisseur Levine sagte "Deadline" in einem Interview, das Sequel werde neben Hip-Hop aus den 90er Jahren auch Songs des Originals abfeuern. Schwer vorzustellen also, dass auf "Time Of My Life", "Hungry Eyes" und natürlich die von Swayze gesungene Ballade "She's Like The Wind" verzichtet werden muss.