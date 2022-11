"Das Licht in einem dunklen Haus": Kritik zum ZDF-Film heute

Henry Hübchen schlüpft zum zweiten Mal in die Rolle des Ermittlers Johannes Fischer. Eine namenlose Koma-Patientin wurde getötet - und die Ermittlungen führen Fischer in die Vergangenheit.

Das Licht in einem dunklen Haus

Es ist schon mutig, den mittlerweile 75 Jahre alten Henry Hübchen als deutschen Kommissar in Amt und Würden zu besetzen. Das Rentenalter für Beamte hat der große Berliner Schauspieler nämlich mindestens um acht Jahre überschritten. Doch na klar, es gibt auch Pro-Argumente für den Einsatz des silberhaarigen Veteranen: Zum einen könnte der Mann locker als 65-Jähriger durchgehen. Und er ist selbstredend ein herausragender Schauspieler, der Filme besser macht. Schon im Februar 2020 verkörperte Hübchen den Ermittler Johannes Fischer im Film "Tage des letzten Schnees". Nun folgt sein zweiter Fall nach einem Kriminalroman des in Finnland lebenden Deutschen Jan Costin Wagner. Es geht um den Mord an einer Koma-Patientin und ein dunkles Geheimnis, das die Tat mit dem Jahr 1995 verbindet. Bald müssen Chefermittler Johannes Fischer und seine Kollegen Jan Kettler (Lucas Reiber) sowie Konstanze Satorius (Victoria Trauttmansdorff) wegen weiterer Opfer ermitteln.