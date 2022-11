"Promi Big Brother": Gespräche über Abtreibung – zwei Bewohner nominiert

ARTE-Doku

"Katar – Gas und Spiele": eine Drei-Klassen-Gesellschaft

In einer neuen Doku nimmt sich auch ARTE des WM-Gastgebers Katar an. "Katar – Gas und Spiele" beleuchtet die jüngste Geschichte des kleinen Wüstenstaates und will das Land aus der "Innenperspektive" zeigen.

MEHR