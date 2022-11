"Sturm der Liebe": Das ist das neue Paar der 19. Staffel

"Sturm der Liebe" (montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten) wird bald die Hochzeit von Josie (Lena Conzendorf, 31) und Paul (Sandro Kirtzel, 32) feiern. In Folge 3.950 (voraussichtlicher Sendetermin: 20. Dezember 2022) sollen sich die beiden nach einigen Komplikationen das Jawort geben. Bevor sie in Lissabon gemeinsam in ihr neues Leben starten, bleiben ihnen noch ein paar gemeinsame Tage mit ihren Freunden in Bichlheim. Ab Folge 3.958 (voraussichtlicher Sendetermin: 2. Januar 2023) können sich die Fans dann auf eine neue Liebesgeschichte freuen. Die Serienmacher haben an diesem Montag (28. November) verkündet, wer als neues Traumpaar in den Mittelpunkt rücken wird.