"Fast Sports": BR-Doku zeigt, wie nachhaltig Sportartikel wirklich sind

Egal, ob drei Streifen, Raubkatze oder Swoosh: Sportlich und cool reicht nicht mehr aus. Große Sportartikelhersteller wollen in ihren Werbekampagnen nicht einfach mehr nur funktionell und angesagt rüberkommen. Viele junge Menschen wollen Sport mit einem umweltbewussten Lebensstil verbinden. Doch was ist wirklich dran am vorteilhaften Marketing, welches vermeintlich umweltschonende Kollektionen in den Vordergrund rückt?