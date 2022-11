Karl-Theodor zu Guttenbergs Doku über Putin: Kritik zum RTL+-Film

Neue Rolle für Karl-Theodor zu Guttenberg: Der einstige Spitzen-Politiker will in einer neuen Doku bei RTL+ Wladimir Putin dechiffrieren. Doch der Film bietet kaum Erkenntnisgewinn.

"Es gab die Hoffnung, dass er das Staatsoberhaupt sein könnte, das Russland und den Westen zusammenbringen könnte", umreißt der ehemalige CIA-Direktor David Petraeus das Stimmungsbild Anfang der 2000er-Jahre. Eine Rede Putins im Bundestag 2001 in deutscher Sprache habe "eine Art Kennedy-Effekt" entfaltet, zieht Ex-CSU-Chef Theo Waigel Parallelen zu Kennedys berühmten Worten "Ich bin ein Berliner." Doch wie viel an Putins Gesten von damals war bereits von dem Kalkül durchsetzt, seine Macht aufrechtzuerhalten und auszubauen?

Wenn man den ehemaligen Weggefährten und Beobachtern, die in der 90-minütigen Reportage zu Wort kommen, Glauben schenken darf, sehr viel. Michail Chodorkowski war einst der reichste Mann Russlands, landete aber zehn Jahre im Straflager, nachdem er das Wort gegen Putin und sein korruptes System erhoben hatte. "Wenn sie nicht korrupt sind, werden sie nicht in den inneren Kreis aufgenommen, weil es keine Möglichkeit gibt, Druck auf sie auszuüben", erklärt Chodorkowski im Gespräch mit Karl-Theodor zu Guttenberg.

Für Putin, so die Reportage, gäbe es Schwarz und Weiß, aber nichts dazwischen. Opponenten räumt er ohne Rücksicht auf Verluste aus dem Weg. "Putin unterscheidet seine Gegner in Feinde und Verräter. Feinde respektiert er, aber Verräter müssen getötet werden", bringt es Marina Litwinenko drastisch auf den Punkt. Ihr Mann Alexander diskreditierte den russischen Inlandsgeheimdienst FSB öffentlich und wurde später vergiftet.

Auf eine Lüge geht womöglich auch der Moment zurück, in dem sich Putin "in die Herzen der Russen" (Schumann) gebombt hat: der Tschetschenienkrieg 1999. Der damalige Ministerpräsident entsendete als Reaktion auf mutmaßliche Attentate tschetschenischer Terroristen in Moskau Truppen. Nach heutigen Erkenntnissen liegt es nahe, dass die Terroranschläge eine Inszenierung des FSB unter dessen damaligem Chef Wladimir Putin gewesen sein könnten. "Er hat Kriegsverbrechen angeordnet. Ein Menschenleben ist diesem Mann nichts wert", befindet Schumann in der RTL-Reportage.