"Scheidung um jeden Preis": Wie eine türkische Anwältin für Gleichberechtigung kämpft

Im Juni 2022 veröffentlichte die amerikanische Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" einen Beitrag über Frauen in der Türkei, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Der Grund? Im Juli 2021 trat das Land aus der internationalen Istanbul-Konvention aus, die mit ihren Gesetzen Frauen vor Gewalt schützen soll. Aus einem 85-seitigen Bericht mit dem Titel "Combatting Domestic Violence in Turkey: The Deadly Impact of Failure to Protect" lässt sich laut Human Rights Watch schließen, dass die türkische Regierung Frauen im Stich lässt, indem sie gerichtliche Anordnungen und einstweilige Verfügungen nicht erfüllt. Das kostete einigen Opfern sogar das Leben.