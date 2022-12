Das Wunder von Manhattan: Kritik zum Film heute bei VOX

"Obwohl wir in Gott vertrauen, haben wir keinen Beweis für die wahre Existenz von Gott. Genauso wenig haben wir einen Beweis für die Existenz oder Nichtexistenz des Weihnachtsmannes." Die weisen Worte des Richters aus "Das Wunder von Manhattan" lassen offen, ob der Zuschauer in Kriss Kringle (Richard Attenborough) nun den Santa Claus sehen will oder nicht. Der Mann mit dem auffälligen Bart, der in einem Einkaufstempel arbeitet, um im rot-weißen Kostüm die Menschen zum Geldausgeben zu animieren, wird angeklagt, Lügen zu verbreiten.