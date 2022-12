"Wer wird Millionär? – Das Phänomen": Wie Promi-Kandidaten ins Schwitzen gerieten

Richard David Precht als Normalo-Kandidat

Treueste Besucherin in den beliebten "Wer wird Millionär?"-Promi-Sendungen war bislang Anke Engelke mit acht Teilnahmen – vor Barbara Schöneberger, die bereits viermal mitgemacht hat. Besonders kurios ist der Fall beim TV-Philosophen Richard David Precht. Er nahm – offiziell als "Promi" – an der Special-Ausgabe im Jahr 2017 teil. Allerdings war das bereits sein zweiter Anlauf. 2003 nahm Precht, damals noch nicht so bekannt, als regulärer "WWM"-Kandidat an der Show teil, kam aber nicht richtig zum Zug. Er schaffte es nicht über die Auswahlrunde hinaus.