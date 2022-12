"Hollywood in Vienna" mit viel Disney: Komponist Alan Menken wird geehrt

Im Wiener Konzerthaus erklingen wieder berühmte Filmmusiken. Diesmal geht der "Max Steiner Filmpreis" an den Hollywood- und Broadway-Komponisten Alan Menken.

Hollywood in Vienna

Die Musik des 1949 in New York geborenen Film- und Musicalkomponisten Alan Menken sorgt im Wiener Konzerthaus für viel Schwung. Menken prägte die Disney-Animationsfilme der 90er-Jahre. Er schrieb die Musik zu Filmen wie "Arielle, die Meerjungfrau", "Die Schöne und das Biest", "Aladdin" oder "Der Glöckner von Notre Dame". Menken ist nicht nur der Weltrekordhalter unter den Preisträgern mit zahlreichen Oscars, Grammys und Golden Globes, er überschritt mit seiner Musik auch die Medien, komponierte die Musik zu Animationsfilmen, machte aus ihnen Musicals und schrieb die Musik zu darauf folgenden Live-Action-Filmen.

Dass er ein Meister der großen Gefühle ebenso wie der überwältigenden Filmscore-Tutti ist, beweisen die Auftritte mitreißender Broadway-Sänger sowie das von Menkens Arrangeur Michael Kosarin dirigierte ORF Radio-Symphonieorchesters im Wiener Konzerthaus auf das Beste. Wieder einmal kehrt nach der Emigration großer Filmkomponisten in den Dreißigern Hollywoods Filmmusik an ihren Ursprungsort zurück. Die Gala "Hollywood in Vienna" bietet fürwahr großes Kino.