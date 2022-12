"Promi Big Brother" 2022: Walentina Doroninas Freund macht ihr im TV einen Heiratsantrag

Sie sind erst seit wenigen Monaten zusammen und die kleineren und größeren Problemchen ihrer Beziehung waren Thema bei "Promi Big Brother". Nun haben sich Walentina Doronina und ihr Freund in der Late Night zur Sendung verlobt.

Den Sieg konnte Walentina Doronina (22) bei "Promi Big Brother" zwar nicht holen, dafür gibt es von der Kandidatin kurz nach ihrem Auszug private Neuigkeiten. Die Reality-TV-Teilnehmerin und ihr Freund Can haben sich verlobt. Und das live im TV: Der Unternehmer ging am Samstagabend (3. Dezember) in der "Late Night Show" zur Sat.1-Sendung vor seiner Freundin auf die Knie.