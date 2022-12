"Sesamstraße"-Urgestein gestorben

Bob McGrath war vor allem für seine Rolle des Musiklehrers Bob Johnson in der US-"Sesamstraße" bekannt. Der "Sesame Workshop", die Produktionsfirma der beliebten Kindersendung, gab seinen Tod via Twitter bekannt. "Sesame Workshop trauert um Bob McGrath, der seit über 50 Jahren ein geliebtes Mitglied der 'Sesamstraßen'-Familie war", heißt es in dem Statement.

In der Pilotfolge der "Sesamstraße" spielte sich der US-Schauspieler noch selbst, später schlüpfte er in die Rolle des sympathischen Nachbars und Musiklehrers Bob Johnson. Auch für die Serie griff McGrath zum Mikrofon. Zahlreiche Lieder der "Sesamstraße" stammen von ihm, unter anderem der populäre Titelsong und das aus Kindergärten wohlbekannte "If You're Happy And You Know It".