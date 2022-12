"Promi Big Brother": Menderes sauer wegen Egoismus-Ranking

Langsam neigt sich die Zeit bei "Promi Big Brother" dem Ende zu. Dementsprechend liegen die Nerven der Bewohner blank. Sogar der sonst so ruhige Menderes wird am 17. Tag im "Promi Big Brother"-Haus sauer. Außerdem erzählt Jay Khan von einer früheren Entscheidung, die er bis heute bereut.

Die neue Folge startet mit Gefühlschaos bei DSDS-Legende Menderes. Die Loft-Bewohner bekommen Fragen gestellt und müssen die Garagenbewohner zu bestimmten Fragen ranken. Dass Michaela Schäfer in der Kategorie "Wer hat die meisten Sexspielzeuge zuhause" auf Platz 1 gewählt wird, ist keine Überraschung. Doch bei der Einschätzung der Loftbewohner, wer wohl am egoistischsten sei, ist Menderes bestürzt. Katy Karrenbauers Begründung für das Ranking hat die DSDS-Legende am meisten verletzt: "Es ist auch eine Form von Egoismus sich aus einer Gruppe rauszuziehen", sagt Katy. "Das hat doch nicht mit Egoismus zu tun", wehrt sich Menderes. "Wir sind ein Team, das passt eigentlich nicht. Ich versteh es einfach nicht."

Trotz des Egoismus-Dramas scheinen es sich seine Mitbewohner in der Garage wohl zur Aufgabe gemacht zu haben, Menderes zu verkuppeln. Als Sam Dylan erfährt, dass Menderes noch nie auf einer Dating-Plattform wie Tinder und Co. angemeldet war, kann er es kaum glauben. "Ich bin der Meinung, dass sich weitaus mehr heutzutage auf Dating-Apps kennenlernen als im wahren Leben", findet Sam Dylan. "Ich würde dich mal gerne auf Tinder sehen", schwärmt er. Menderes ist überredet: "Ich geh positiv an die Sache ran und mal gucken, vielleicht ergibt sich ja was." Sam ist sichtlich begeistert. "Ich installiere dir das alles und dann müssen wir das mal dann testen."

Jay Khan: Darum musste er seinen Namen ändern Beim gemeinsamen Entspannen im Whirlpool fällt Katy eine Tätowierung auf Jays Rücken auf. Der 41-Jährige hat sich seinen eigentlichen Vornamen tätowieren lassen, denn Jay Khan heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Tariq Khan. Als er ein Mitglied der Boyband "US5" wurde, riet sein Manager ihm seinen Namen zu ändern. "Das war 2003, also sehr nah noch am 11. September. […] Da meinte mein Manager: 'Ich kann keinen Typen in einer amerikanischen Boyband haben, der Tariq Khan heißt.' Er plädierte erst darauf meinen ganzen Namen zu ändern." Doch der heute 41-Jährige setzte sich dafür ein, dass er wenigstens seinen Nachnamen behalten durfte. "Im Nachhinein bereue ich es", erklärt Jay. Es blieb nämlich nicht bloß bei einem Künstlernamen. Jegliche Pässe, Führerschein, Bank etc. mussten erneuert werden. "Das ging eher in Richtung neue Identität",erklärt Jay. "Ich heiße offiziell Jay. Also Tariq ist nur noch in der Geburtsurkunde."