"Aktenzeichen XY...ungelöst": Schock nach der Diso

Zum letzten Mal für dieses Jahr geht Moderator Rudi Cerne mit der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" wieder auf Verbrecherjagd. In der kommenden Ausgabe wird ein ausgelassener Diso-Besuch einer jungen Frau zum Verhängnis. In einem weiteren Fall wird eine Fahrschullehrerin angegriffen, doch ihr Schicksal nimmt eine überraschende Wendung. Neben den Kriminalfällen werden in der letzten Ausgabe des Jahres auch die Gewinner des XY-Preises für ihr couragiertes Eingreifen ausgezeichnet.

Aktenzeichen XY...ungelöst Dokumentation • 07.12.2022 • 20:15 Uhr

"Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe": Seit 55 Jahren ist das das Motto der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst", in der die Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer bei der Aufklärung realer Verbrechen helfen sollen. In einem Interview berichtete Rudi Cerne kürzlich, welche Fälle ihm bis heute unter die Haut gehen.

Könnten Sie bei einem dieser Fälle weiterhelfen? Diesmal geht es unter anderem um einen Mord, der sich zur eigentlich lustigen Zeit des Jahres, im Karneval, ereignete: Eine junge Frau feiert mit Freundinnen ausgelassen in einer Disko. Als sie zu später Stunde beschließt, alleine in ein anderes Lokal weiterzuziehen, widerfährt ihr etwas Schreckliches. Ebenfalls im Dunkeln wird eine Fahrschullehrerin von einem Unbekannten attackiert. Er will sie offensichtlich töten, doch dann geschieht etwas Unerwartetes. In einem dritten in der Sendung behandelten Kriminalfall bietet ein Mann sein Auto übers Internet zum Verkauf an. Kurze Zeit später ist der Wagen in ein Verbrechen verwickelt.

Wie gewohnt werden diese und weitere Kriminalfälle in der Sendung zunächst in Spielszenen mit erschreckender Authentizität nachgestellt, ehe die ermittelnden Beamten sich mit ihren Fragen live an das Publikum zu Hause wenden. Moderiert wird "Aktenzeichen XY... ungelöst" wie immer von Rudi Cerne, der im Interview den großen Erfolg der Sendung insbesondere beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lobt: "Zuletzt hatten wir dort einen Marktanteil von 18 Prozent. Wir sind mit der 'heute show' eine der jüngsten Seriensendungen im ZDF."

Gewinner des XY-Preises werden ausgezeichnet Neben den präsentierten Kriminalfällen werden in dieser letzten Ausgabe des Jahres auch die Gewinner des XY-Preises im Studio zu Gast sein. Die Auszeichnung unter dem Motto "Gemeinsam gegen das Verbrechen" wird jährlich von der Redaktion für couragiertes Eingreifen zur Verhinderung einer Straftat verliehen. Das Interview zur Verleihung am 24. November nutzt Cerne auch, um für mehr Aufmerksamkeit im Alltag zu werben: "Wenn eine alleinstehende ältere Dame aus der Nachbarschaft zu gewohnter Zeit ihren Spaziergang macht und plötzlich nicht mehr auftaucht, dann wäre es schön, mal anzurufen und zu fragen: 'Ist alles in Ordnung? Können wir was tun?"; fordert er. Denn, so Cerne: "Wenn Menschen wochen- oder monatelang tot in ihrer Wohnung liegen und niemand bekommt es mit, dann ist das traurig."

