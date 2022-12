Wie ist George Clooney als Vater? Das sagen die Zwillinge

Bei der "Kennedy Center Honors"- Veranstaltung in Washington hat Amal Clooney (44) über ihr Familienleben geplaudert. Das Glamour-Paar genießt die Zeit mit ihrem Nachwuchs, besonders da die Kinder noch recht klein sind. In dem Alter ist George Clooney als Held und Spielkamerad sehr gefragt. Mit rührenden Worten, haben die Zwillinge nun beschrieben, was ihr Vater für sie bedeutet.

Zwillinge bekommen Einblicke in die Arbeit

Für Ella und Alexander (5) sei der berühmte Papa auch zu Hause der Held, so Amal Clooney laut "People" in einem "Extra"-Interview. "Sie sagen, Papa kann alles in Ordnung bringen, bis auf das Wetter. Er kann all ihre Probleme lösen, und er ist der lustigste Mensch, den sie je getroffen haben." George Clooney selbst sagte, er glaube nicht, dass dies so bleibe, wenn die Kinder älter werden: "Im Moment bin ich in einer sehr guten Position, aber wir wissen ja, das wird sich ändern."