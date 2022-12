"Der große Schlagerabschied". Jürgen Drews letzte Show

Im 14. Januar 2023 werden wohl so einige Taschentücher feucht werden, denn dann wird der "König von Mallorca" Jürgen Drews ein letztes Mal eine Bühne betreten. Nach einer langen Karriere, die 1976 begann, will der Schlagerstar nun endgültig in Rente gehen. Mit "Der große Schlagerabschied" wollen Freunde und Kollegen Jürgen Drews die Ehre erweisen und musikalisch "Alles Gute" wünschen. Florian Silbereisen wird als Moderator durch die Sendung führen. Doch zum Karriereende des Kult-Sängers soll es nicht nur traurig werden - die Zuschauer können sich auf eine bunte Schlagerparty freuen.

Ein letztes Mal wird Jürgen Drews in der Sendung "Der große Schlagerabschied" seine alten Hits zum Besten geben. Für Musik und Unterhaltung werden unter anderem Roland Kaiser (70) und Mickie Krause (52) sorgen. Die Show wurde am 22. Oktober in Leipzig aufgezeichnet. Von der Tour-Bühne hatte sich Drews bereits Anfang Oktober verabschiedet. Der Schlagerstar trat zum letzten Mal mit Band im österreichischen Ellmau am Wilden Kaiser live auf.

Eine Schlager-Ikone geht in Rente Jürgen Drews feierte seinen Durchbruch 1976 mit dem Song "Ein Bett im Kornfeld". Heute gehrt der Musiker zu den bekanntesten Schlagerstars Deutschlands. Im Juli dieses Jahres kündigte der 77-Jährige das Ende seiner Karriere an. "Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut", erklärte der Sänger in der Show "Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!" (Das Erste) von Florian Silbereisen. Jetzt kann sich Jürgen Drews auf eine Zeit ohne Ternindruck und mit Ehefrau Ramona freuen.