Kirstie Alley: Details zu den Todesumständen

Der Tod von Kirstie Alley kam für viele überraschend. Noch im April dieses Jahres sang die Schauspielerin in der US-Version von "The Masked Singer". Wenige Monate später, am 5. Dezember, verstarb der "Kuck mal, wer da spricht!"-Star mit 71 Jahren an einem Krebsleiden. Nun hat die Familie des Hollywood-Stars nähere Details zu den Umständen ihres Todes bekannt gegeben.

Hollywood hat eine große Schauspielerin verloren

Mit ihrer Darstellung der Rebecca Howe in der NBC-Serie "Cheers" schaffte Kirstie Alley im Jahre 1987 ihren Durchbruch in Hollywood. Prompt erhielt sie dafür auch einen Golden Globe als beste Schauspielern. 1991 folgte dann der Emmy als beste Hauptdarstellerin. Unvergessen wird wohl auch ihre Darstellung in der Fernsehserie "Fackeln im Sturm bleiben". Ihre Performance als Sally Goodson in "David's Mother" wurde 1994 mit einem weiteren Emmy gewürdigt. Mit ihrer Rolle in der Komödie "Kuck mal, wer da spricht!" (1989) bracht sie das Publikum zum Lachen. In dem Kassenschlager spielte sie damals an der Seite von John Travolta.