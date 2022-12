Timur Bartels: "Ich bin gerne das Weihnachtszentrum meines Freundeskreises"

Mit der Miniserie "Friedliche Weihnachten" präsentiert Amazon in diesem Jahr eine herzerwärmende Komödie, wie man sie eher von ARD oder ZDF erwarten würde. Hauptdarsteller Timur Bartels im Gespräch über seltsame Weihnachtsbräuche und seine sehr besondere Karriere.

Timur Bartels war keine 20 Jahre alt, als er 2015 über die Seriensensation "Club der roten Bänder" zum Star wurde. Erzählt wurde darin der Alltag mehrerer Jugendlicher in einem Krankenhaus. Mittlerweile warten zahlreiche neue Herausforderungen auf den 27-jährigen Berliner. In der Miniserie "Friedliche Weihnachten" (ab Freitag, 9. Dezember, Amazon Prime Video) verkörpert er einen sympathischen Twentysomething, der seiner großen Liebe – einer jungen Ärztin – zu Weihnachten einen Heiratsantrag machen will. Weil es jedoch das Fest der Familie ist, müssen die beiden Liebenden ihre sehr gegensätzlichen Familien unter ein Dach bringen – was in einer luxuriösen Berghütte im verschneiten Zillertal auch passiert. Mit Uwe Ochsenknecht, Esther Schweins, Wayne Carpendale und Elena Uhlig ist der leicht überdrehte, aber mit charmanten Momenten aufwartende Dreistünder (sechs Folgen à 30 Minuten) ein leichter, aber angenehmer Festbegleiter. Im Interview spricht Timur Bartels über seine besondere "biografische" Beziehung zu Weihnachten, und er erklärt, was seit "Club der roten Bänder" Dankbarkeit für ihn bedeutet.

prisma: Wie würden Sie den Inhalt von "Friedliche Weihnachten" zusammenfassen?

Timur Bartels: Es geht um ein junges Paar, das mit seinen – sehr gegensätzlichen Familien – Weihnachten in einer Berghütte verbringen will. Seine Familie sind einfache Leute aus dem Ruhrpott, aber mit Herz. Meine Freundin, gespielt von Valerie Huber, kommt aus einer dünkelhaften Arztfamilie – mit Uwe Ochsenknecht als genervt arroganter Professor und Vater. Der will für seine Tochter, eine junge Ärztin, unbedingt auch einen Arzt als Mann haben.

prisma: Und Sie spielen den verliebten armen Schlucker, der die Tochter heiraten will ...

Bartels: Richtig, ich habe einen Plattenladen und erfahre erst vor der Tür der Hütte, dass ich mich bei meinen bisher unbekannten Schwiegereltern in spe als Arzt ausgeben muss. Es ist eine Weihnachtskomödie mit viel absurder Situationskomik, aber auch mit ernsten, nachdenklichen Momenten. Eine romantische Weihnachtsserie mit ganz ehrlichem Kern. Im Mittelpunkt steht die Frage: Hält die Liebe das alles aus?

prisma: Sind Sie selbst Weihnachtsfan?

Bartels: Wenn Weihnachten naht, bin ich großer Weihnachtsfan. Allerdings wünsche ich mir danach immer, dass es schnell warm wird. Als Berliner wird man von einem scheinbar endlosen Winter gequält. Die Serie haben wir in München und im Zillertal gedreht – im Januar und Februar. Es ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, sich dann noch mal in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Aber deswegen heißt es ja Schauspielerei.

prisma: Wahrscheinlich wurden die wenigsten Weihnachtsfilme direkt an Weihnachten gedreht ...

Bartels: Das mag sein, aber der Weihnachtsstimmung ist es schon zuträglich, wenn das Fest noch bevorsteht oder es zumindest nicht schon wieder Sommer ist. Ich habe ja auch den Titelsong zur Serie gemacht, und den haben wir hier im Studio bei 30 Grad Außentemperatur eingespielt. Einen Weihnachtssong! Da muss man schon ganz schön viel Vorstellungskraft aufbringen, um beim Singen Weihnachten zu fühlen (lacht).

prisma: Wie haben Sie es denn geschafft?

Bartels: Ich habe im Studio Weihnachtsgirlanden aufgehängt, und wir tranken Glühwein. Man muss sich auf Weihnachten einlassen. Jeder denkt immer: "Oh Weihnachten, das ist so kitschig." Aber an Weihnachten selbst ist es dann auf einmal nicht mehr kitschig. Für mich ist Weihnachten tatsächlich ein Phänomen. Es ist eine Gefühlsmaschine.

prisma: Sie sind Mitte 20. Da fahren die meisten noch zu ihren Eltern an Weihnachten und fühlen sich dort wieder ein bisschen wie ein Kind. Wie ist es bei Ihnen?

Bartels: Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 14 oder 15 Jahre alt. Ich hatte danach keinen Kontakt zu meiner Mutter und meinem Bruder – über sechs Jahre. In dieser Zeit war ich Weihnachten immer bei meinem Papa. Ich habe es uns gegönnt, dass wir diesen Abend zu zweit feiern. Später hatte er eine Freundin. Ich dann übrigens auch. Damals fuhren wir immer zu ihrer Familie, wo es extrem weihnachtlich war. Eine große Familie mit Oma, Hunden und allem, was man sich denken kann. Wunderschön, aber auch ein bisschen stressig.

prisma: Und das geht so bis heute?

Bartels: Nein. Mittlerweile ist es so: Meine Mutter und mein Bruder kommen vorbei. Doch mein Bruder ist ein bisschen Weihnachtsmuffel, der will dann irgendwann wieder nach Hause. Um 19 oder 20 Uhr kommen dann meine Freunde. Weil sie wissen, dass ich daheim – ich will kein Mitleid (lacht) – alleine sitze und man bei mir gut feiern kann.

prisma: Aber Freunde sind doch auch eine Art Familie, oder?

Bartels: Auf jeden Fall. Ich bin gerne das Weihnachtszentrum meines Freundeskreises. Die meisten kenne ich schon sehr, sehr lange. Ich wohne am Rande Berlins in einem Reihenhaus. Da ist auf jeden Fall genug Platz. Es kommen etwa 20 Leute, ich kenne alle noch aus der Schulzeit. Dann spielen wir so Sachen wie "Beer Pong". Ein paar Tage vor Weihnachten veranstalte ich auch schon ein großes Raclette-Essen für meine Freunde. Wir zelebrieren Weihnachten ziemlich, würde ich sagen.

prisma: Gehören auch Weihnachtsfilme zum Programm?

Bartels: Na klar, ich bin mit "Kevin – Allein zu Haus" aufgewachsen, auch wenn der Film damals nicht mehr ganz neu war. Er ist vor mir entstanden, aber wie viele gute Weihnachtsfilme zeitlos. Ich mag auch die "Grinch"-Verfilmung mit Jim Carrey. Welche Weihnachtsfilme man liebt, das ist eine Frage der Prägung. Sie findet in der Kindheit statt, denn da ist Weihnachten nun mal das Größte. Und die Filme, die man dann liebt, begleiten einen das ganze Leben.

prisma: Welche anderen Weihnachtstraditionen gehören für Sie dazu?

Bartels: Ich bin totaler "Mainstream", wenn es um Weihnachten geht. Die Musik, die ich höre, muss definitiv "cheesy" sein. Mittlerweile liebe ich es sogar, eislaufen zu gehen. Früher mochte ich es nicht so, aber dann machte ich bei "Dancing On Ice" mit. Dafür musste ich das natürlich lernen, es ist danach ein richtiges Hobby geworden.

prisma: Weihnachten und Jahreswechsel sind auch Zeiten der Rückblicke. Sie wurden früh über die Hauptrolle in "Club der roten Bänder" bekannt. Wie zufrieden sind Sie seitdem mit Ihrer Karriere?

Bartels: Als ich damals durch ein Casting die Rolle bekam, war ich wirklich noch sehr jung. Ich hatte wenig Erfahrung als Schauspieler. Es war schon ein Hammer, alles begann 2015. Wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, dass ich unglaublich viel Glück hatte. Es gab aber schon auch Tiefschläge und Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging – schon während "Club der roten Bänder". Der Tod meines Vaters, bei dem ich aufgewachsen bin, war sehr schwer für mich. Ich gehe seit sechs Jahren zum Psychologen und gebe das auch offen zu.

prisma: Sie sagen, dass Sie Glück hatten – aber fühlen Sie sich auch glücklich?

Bartels: Es ist ein Auf und Ab, wie bei anderen Menschen auch. Ich empfinde aber immer Dankbarkeit. Wenn ich von Glück rede, meine ich nicht nur, dass ich als unbekannter Typ damals diese Hauptrolle bekommen habe, die mein Leben veränderte. Ich rede auch davon, dass ich 1995 geboren bin – in einer friedlichen, optimistischen Zeit. Nach dem Mauerfall, in Europa, in Deutschland. In Berlin, der Hauptstadt – aber auch nicht in Neukölln oder so, wo man viel Härte mitbekommt, wo man leicht hätte abrutschen können. Und vor allem natürlich: Ich bin gesund!

prisma: Hat "Club der roten Bänder", eine Serie über junge Krebspatienten, ihren Blick auf ihre Gesundheit verändert?

Bartels: Ja, total. Ich lernte damals sehr viele Menschen in meinem Alter kennen, die wussten, dass sie bald sterben würden. Die hatten als Fans der Serie den Wunsch, mich zu treffen. Es waren harte Geschichten, aber so etwas kann man nicht absagen. Ich habe alle Anfragen dieser Art bedient.

prisma: Wie kann man sich das vorstellen? Die Schwerkranken schrieben Sie an und wollten Sie einfach kennenlernen?

Bartels: So ähnlich war es. Ich kannte zum Beispiel ein Mädchen meines Alters, nennen wir sie Julia. Sie lebte in einem Hospiz, war körperlich schwer behindert, aber total klar in der Birne. Sie konnte nur kurz sitzen, aber sie wünschte sich, in der Serie als Komparsin mitzuwirken. Das hat dann noch in der zweiten oder dritten Staffel geklappt. Es war ein großer Aufwand mit Krankenwagen und Helfern, aber es hat sich gelohnt. Ich traf damals einige, die heute nicht mehr leben. Ich gab Julia meine Handynummer und sagte ihr, dass sie mich jederzeit anrufen kann. Sie hatte einen Computer, über den sie sprechen konnte, der mir dann Nachrichten geschrieben hat. Irgendwann bekam ich eine WhatsApp von einer anderen Nummer, die sagte, dass sich Julia gewünscht hatte, dass ich zu ihrer Beerdigung komme. Da fuhr ich dann auch hin. Das waren Erlebnisse, die mir klargemacht haben, was es für ein riesengroßes Glück ist, gesund zu sein.

prisma: Ist es dennoch schwierig, sehr jung so einen Riesenerfolg wie "Club der roten Bänder" zu verarbeiten? Weil man einen so hohen Standard gesetzt hat für die eigene Karriere, für das eigene Leben?

Bartels: Ja, das ist nicht einfach. Wir haben mit "Club der roten Bänder" alle Preise gewonnen. Den Deutschen Fernsehpreis gleich zweimal. Sogar den International Emmy Award. Mehr geht nicht. Doch wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei. Einmal so großes Glück gehabt zu haben, ist schon sehr viel. Außerdem hat Erfolg oft mit "Hype" zu tun. Ich kenne so viele Künstler, die unglaublich gute Musik machen oder fantastische Filme – und trotzdem kennt sie kein Mensch. Sie sind nicht im klassischen Sinne erfolgreich damit. Aber macht das ihre Leistung kleiner? Ich finde, man muss ganz anders über Erfolg nachdenken. Wenn mir ein Mensch schreibt, dass er meinen Song im Krankenhaus gehört hat und dass er ihm Kraft gegeben hat, dann hat sich für mich das Schreiben dieses Songs gelohnt. So einfach ist das.