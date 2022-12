"She Said": Maria Schrader über Machtmissbrauch im Filmgeschäft

Maria Schrader hat mit "She Said"" einen Film kreiert, der unter die Haut geht. Die Regisseurin zeigt dabei, wie es die zwei Enthüllungsjournalistinnen der "New York Times" geschafft haben, den mächtigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein zu stürzen. Dafür haben die Reporterinnen mit unzähligen Frauen, die Opfern von Weinstein wurden, gesprochen. Für Maria Schrader waren die Dreharbeiten emotional. Im Interview berichtet die Filmemacherin, welche Szene ihr besonders nahe ging und ob sie selbst schon mal Machtmissbrauch in ihrer Karriere erlebt hat.

2017 deckten die "New York Times"-Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey auf, dass der Hollywood-Filmproduzent Harvey Weinstein jahrzehntelang seine Macht missbraucht hatte, um Frauen in der Branche sexuell zu nötigen. Aus der Entstehung dieses Artikels ist nun ein Film geworden: "She Said", das erste Hollywood-Projekt von Maria Schrader (57), erzählt von den Anfängen der #MeToo-Bewegung und der Macht des investigativen Journalismus. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht die Regisseurin darüber, was sich seit 2017 in Hollywood verändert hat und in welchen Szenen es bei den Dreharbeiten emotional wurde.