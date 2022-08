GZSZ und Co. – Vorschau: Was passiert heute in den Soaps?

Liebe, Eifersucht und Drama: In unserem Überblick informieren wir Sie täglich darüber, was in den Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Sturm der Liebe" und weiteren Serien passiert.

Täglich gibt in der Woche neue Folgen, neue Dramen, neue Intrigen und viele Gefühle. In den Dailys "Rote Rosen", "Sturm der Liebe", "Unter uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist immer was los. Hier bekommen Sie immer aktuell die Kurzvorschauen auf die kommenden Folgen.

Donnerstag, 18. August 2022: In "Unter uns" zwingt Robert Paco und David zu einem Trip in den Wald. Henning genießt in "Alles was zählt" sein heimliches Glück mit Daniela. In "GZSZ" feiern Laura und John ihre Versöhnung. Im Ersten entfallen "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" wegen der Live-Übertragung der European Championships in München.

17.30 Uhr, RTL: Unter uns Robert zwingt Paco und David zu einem Trip in den Wald, um die beiden miteinander auszusöhnen. Der Plan funktioniert - zunächst. Ute unterstellt Benedikt, Chris in eine finanzielle Falle gelockt zu haben. Als sie für Ausgleich sorgen will, erkennt sie, dass ein Dritter seine Finger im Spiel hat. Cecilias Schwangerschaft ist ein Schock für Ringo. Wie soll er damit umgehen, jetzt, wo Julius' Abschied ansteht?

19.05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie hat genug von Gieses Werben um sie. Die junge Frau will ihm eine klare Abfuhr erteilen - aber Giese ist kein Mann, der so etwas akzeptiert. Henning genießt sein heimliches Glück mit Daniela - bis Imanis Diagnose ihm zeigt, dass er nicht nur mit der Liebe etwas zu lange gewartet hat. Leyla wird klar, dass sie Oskar nicht ziehen lassen kann. Sie entscheidet sich aus Sehnsucht nach ihm zu einem folgenschweren Schritt.

19.40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Endlich können John und Laura nach dem SMS-Missverständnis Versöhnung feiern. Als er sie sogar bittet, über Nacht zu bleiben, schlägt ihr Herz noch etwas höher. Bis es am nächsten Morgen am Frühstückstisch zu einem unschönen Aufeinandertreffen kommt. Emily verbirgt vor Paul, dass ihr seine Überlegungen einen kleinen Stich versetzen. Währenddessen ist Paul froh, als Gina ihm zuliebe wieder zurückrudert. Doch dann kommt er ins Nachdenken.