GZSZ: Wer steigt aus der RTL-Serie aus?

Zeyin Aly (Noah Sander)

Zwischen Noah Sander (Zeyin Aly) und Sunny Richter (Valentina Pahde) ist es aus. Die Beziehung der beiden hat keine Zukunft mehr und Noah verlässt den Berliner Kiez. Ihn zieht es in die USA nach Chicago. "Der letzte Drehtag am Set war sehr rührend und diesen Moment werde ich nicht vergessen! Nachdem ich abgedreht war, kam das komplette Team zusammen und mir wurde ein wunderschöner Blumenstrauß überreicht", berichtet Schauspieler Zeyin Aly im RTL-Interview. "Das komplette Team hat zum Abschied für mich geklatscht. Damit habe ich nicht gerechnet und es ist nicht in Worte zu fassen, wie glücklich und gerührt ich in diesem Moment war."