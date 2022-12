"Oh Tannenbaum": Weihnachts-Komödie mit Jutta Speidel

Ein einsamer Menschenfeind trifft auf eine herzensgute Seele. Eigentlich möchte Vermieter Dr. Wagner mit niemandem und schon gar nicht mit Weihnachten irgendwas zu tun haben. Doch ein Rohrbruch in seinem Haus sorgt dafür, dass seine Mieter ausgerechnet an Heiligabend obdachlos sind. Auf diese Weise tritt eine besondere Bewohnerin des Hauses in sein Leben. Die Frau mit dem großen Herzen, versucht den Eigenbrötler zu erweichen. Mit "Oh Tannenbaum" zeigt der BR eine leichtfüßig dahertänzelnde Weihnachts-Komödie, mit Günther-Maria Halmer und Jutta Speidel in den Hauptrollen.

Oh Tannenbaum Komödie • 10.12.2022 • 20:15 Uhr

Egoistisches Ekel – das wohlbemerkt erst durch einen Schicksalsschlag zu einem ebensolchem wurde – wird geläutert und mutiert vom einsamen Menschenfeind zum geselligen Gutmenschen. Vollbracht wird dieses "Wunder" von einer liebenswürdigen, herzensguten Seele, die aus jeder Pore Lebensfreude ausstrahlt und die natürlich felsenfest an das Gute im Menschen glaubt. Das klingt zunächst nicht nach einem ausgesprochen originellen Menü, das der BR seinem Publikum nun zur besten Sendezeit serviert. Allerdings: So wie gute Köche selbst aus einfachsten oder altbekannten Rezepten einzigartige Gaumenfreuden zaubern können, so gelang auch Matthias Tiefenbacher mit "Oh Tannenbaum" (2007) sich durchaus vom üblichen Weihnachtsfilm-Einerlei abhebt.

Wagners raue Schale bricht auf Der komische Kauz heißt in dem Fall Dr. Wagner (Günther Maria Halmer), ist Rechtsanwalt und hat mit Weihnachten nichts am Hut. Sein Plan ist vielmehr, sich während der Feiertage in Arbeit zu vergraben, um das Fest der Liebe schadlos zu überstehen. Doch ein Rohrbruch in seinem Haus sorgt dafür, dass seine Mieter ausgerechnet an Heiligabend obdachlos sind. Also fallen sie alle – angeführt von der temperamentvollen Rita (Jutta Speidel) – in Wagners große Wohnung ein. Dieser ist natürlich alles andere als begeistert, doch sämtliche Versuche, die neuen "Mitbewohner" loszuwerden, scheitern. Und ganz allmählich bricht auch Wagners raue Schale auf ...

Schauspieler bringen Würze ins Spiel Egal, welches Gericht, entscheidend sind die Gewürze und deren Dosierung. In "Oh Tannenbaum" sind es vor allem die beiden Hauptdarsteller, die die notwendige Würze ins Spiel bringen: Für Günther Maria Halmer ist der kauzige Eigenbrötler Dr. Wagner, der sich nach dem Tod seiner Frau mehr und mehr in sich zurückgezogen hat und in seiner schroffen, abweisenden Art jeden Menschen in seiner Umgebung verprellt, eine ausgesprochene Paraderolle. Und Jutta Speidel als resolut-liebenswürdige Rita, die unverhofft in Wagners Leben schneit und am Ende aus ihm einen anderen Menschen macht, gibt den perfekten Konterpart.

Schließlich ist es gerade diese ausgewogene Mischung aus bitter-bös und liebreizend-süß, die diesen Film trotz der Vorhersehbarkeit der Geschichte zu einer kurzweiligen und unterhaltsamen Komödie werden lässt.

