Kristen Stewart wird Jurypräsidentin bei der Berlinale 2023

Komödie für die besinnliche Zeit

"Oh Tannenbaum": Egoistischer Ekel bekommt Mitbewohnerin

Ein einsamer Menschenfeind trifft auf eine herzensgute Seele. Eigentlich möchte Vermieter Dr. Wagner mit niemandem und schon gar nicht mit Weihnachten irgendwas zu tun haben. Doch ein Rohrbruch in seinem Haus sorgt dafür, dass seine Mieter ausgerechnet an Heiligabend obdachlos sind. Auf diese Weise tritt eine besondere Bewohnerin des Hauses in sein Leben. Die Frau mit dem großen Herzen, versucht den Eigenbrötler zu erweichen. Mit "Oh Tannenbaum" zeigt der BR eine leichtfüßig dahertänzelnde Weihnachts-Komödie, mit Günther Maria Halmer und Jutta Speidel in den Hauptrollen.

