"2022! Menschen, Bilder, Emotionen": Gottschalk und zu Guttenberg blicken bei RTL zurück

Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg moderieren in diesem Jahr voller dramatischer Weltereignisse den RTL-Rückblick "Menschen, Bilder, Emotionen". Gemeinsam treten sie die Nachfolge von Günther Jauch an, der die Sendung zuvor 26 Ausgaben lang präsentiert hatte. Im Mittelpunkt der Rückschau dürfte der Ukraine-Krieg stehen. Dazu ist unter anderem die siebenjährige Amalia zu Gast, die in einem Luftschutzbunker in Kiew den "Frozen"-Song "Let It Go" sang. FDP-Finanzminister Christian Lindner wird in der Sendung über die Auseinandersetzungen in der Ampel-Koalition berichten und die Sorgen der Menschen aufgrund von Inflation und steigenden Energiepreisen behandeln.