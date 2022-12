"Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition": Koch-Wettstreit zum Fest

Na, Inspiration fürs Weihnachtsessen gefällig? In dem Weihnacht-Spezial von "Kitchen Impossible" wird für das große Fest um die Wette gekocht. Tim Mälzer und Lucki Maurer nehmen die Kochtöpfe in die Hand und wollen Tim Raue und Max Strohe zeigen, wer die Herren am Herd sind. Dafür wollen sie regionale Weihnachtsspezialitäten auf den Tisch bringen und die Jury zu überzeugen. Am Sonntagabend wird der Weihnachts-Kochstreit von "Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition" auf VOX ausgetragen. Guten Appetit!

"Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition" Kochwettbewerb • 11.12.2022 • 20:15 Uhr

Für all diejenigen, denen noch die zündende Idee für die kulinarische Komponente der Festtage fehlt, hält VOX nun ein ganz besonderes Programmhighlight bereit: Bei der jährlichen Ausgabe von "Kitchen Impossible – Die Weihnachtsedition" treten Tim Mälzer und Lucki Maurer gegen Tim Raue und Max Strohe an. Gegenseitig schicken sie sich in mal mehr, mal weniger entlegene Orte, um regionale Weihnachtsspezialitäten nachzukochen und die lokalen Jurys zu überzeugen.

Wiedersehen mit Ehemaligen der Kitchen-Impossible-Familie Für Mälzer und seinen Teampartner Maurer geht es diesmal lediglich in kulinarischer Hinsicht in ferne Welten – denn das chinesische Restaurant, das ihre Kontrahenten als Challenge-Location auserkoren haben, befindet sich in München. In der bayerischen Landeshauptstadt, genauer gesagt im Augustiner Brauhaus, findet darüber hinaus auch "ein kleines Weihnachts-Come-Together mit Ehemaligen der Kitchen-Impossible-Familie" statt. Dazu, auf welche alten Bekannten sich Fans der Sendung freuen dürfen, hält sich VOX im Vorfeld jedoch noch bedeckt.

Tim Raue und Max Strohe steht indes eine Reise ins malerische Apulien bevor. An der Adriaküste in Mattinata spielt Familientradition eine große Rolle. Die beiden Köche sollen ein italienisches Weihnachtsmenü nach dem Rezept einer apulischen Nonna zubereiten – samt Panettone, dem Klassiker der italienischen Festtagsküche.

Wer liefert am besten ab? Zurück von ihren Challenges rekapitulieren die beiden Teams ihre Erfahrungen bei einem gemeinsamen Koch- und Weihnachtsabend. Dann wird sich entscheiden, ob Tim Mälzer und Lucki Maurer oder Tim Raue und Max Strohe eine überzeugendere Performance abgeliefert haben. Im vergangenen Jahr holten sich Sepp Schellhorn und Konstantin Filippou gegen Tim Mälzer und Tim Raue den Sieg – und bescherten VOX eine beachtliche Quote von 11,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.

