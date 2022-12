"Terra X: Die Schiffbrüchigen": TV-Kritik zur ZDF-Doku

97. Film der Romantik-Reihe

"Inga Lindström": Autor mit falschem Namen

"Inga Lindström" steht für große Gefühle und viel Romantik. So ist es auch bei ihrem 97. Film "Der Autor und ich". In den schönen Landschaften Schwedens will Rasmus (Kai Schumann) sich in einem Ferienhaus zurückziehen, um in Ruhe an einem Roman zu schreiben. Doch der Autor hat nicht mit der Vermieterin Ebba (Eva-Maria Grein von Friedl) gerechnet. Die Funken sprühen zwischen den beiden. Bald muss Ebba allerdings erkennen, dass Rasmus sie angelogen hat. Herzenskino, das alle Erwartungen des Genres erfüllt.

