"Kitchen Impossible": Tim Raue und Max Strohe schmeißen bei Weihnachtsklassiker hin

Das "Weihnachtsspecial" hat mittlerweile schon Tradition bei "Kitchen Impossible": Tim Mälzer kocht gegen seine Lieblingskontrahenten, doch das verläuft dieses Jahr alles andere als reibungslos. Während sich Lucki Maurer und Tim Mälzer im Restaurant Jin in München ordentlich volllaufen lassen, boykottieren Tim Raue und Max Strohe in Italien eine knifflige kulinarische Aufgabe.

Etwas beschämt vergraben Tim Mälzer und Luki Maurer das Gesicht in den Händen, als die beiden gemeinsam mit ihren Kontrahenten Tim Raue und Max Strohe den Rückblick ihrer Herausforderung anschauen. Ein Glas nach dem anderen genehmigen sich Mälzer und Maurer in dem Sternerestaurant Jin in München.