"Ohne Limit": Wie funktioniert die neue RTL-Show?

Quiz-Marathon bei RTL: Der Sender testet am Montagabend ein neues Format mit Daniel Hartwich. Und wie funktioniert "Ohne Limit"?

Keine leichte Aufgabe, die klassische Quizshow noch einmal neu zu erfinden. Nun wagt RTL mit der neuen Reihe "Ohne Limit" den Versuch – in Form eines Zweiteilers. Los geht es zur Primetime. Nach einer Unterbrechung durch die Nachrichten- und Talksendung "RTL Direkt" mit Jan Hofer um 22.15 Uhr geht es ab 22.35 Uhr mit "Ohne Limit, Teil 2" weiter. Moderator der Sendung ist dementsprechend ein echter Marathon-Mann: Daniel Hartwich führt Kandidaten und TV-Publikum durch die neue Gameshow-Reihe.

Anfänglich muss der Show-erfahrene Daniel Hartwich gewiss noch viel Aufklärungsarbeit leisten, denn "Ohne Limit" hat zwar einen eingängigen Namen, erklärt sich aber nicht von selbst. Wie der Sender vorab erläuterte, soll das Spielprinzip tatsächlich so etwas wie das Streben in Richtung Unendlichkeit sein. Immerhin endet bei der neuen Quizshow die Gewinnleiter niemals – theoretisch. Es geht um mehr und mehr und mehr ...

Voraussetzung für ein Weitermachen ist jedoch, dass die jeweiligen Antworten richtig sind. Und die korrekte Lösung einer Frage wird in der Show jeweils durch eine Zahl ausgedrückt. Ziel des Games ist es, immer weiter auf der Leiter aufzusteigen und so nah wie möglich an ein Optimum heranzukommen. Allerdings: Ein bestimmter Zahlenwert darf nicht überschritten werden. Andernfalls ist das Spiel verloren – und es gibt dann gar kein Geld. Kompliziert? Haben wir doch gesagt! Aber einfach mal reinschnuppern – dann erklärt sich das Prinzip von alleine.