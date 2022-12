Jana Azizi hat sich verlobt

Das verliebte Paar steht auf den Schnappschüssen vor der "Wall of Love". Auf den Bildern kniet der Sportler mit einem Ring vor seiner Partnerin. Nach dem Antrag küssen sich die beiden innig. "Wenn man nach einem Bild fragt und plötzlich der Freund vor einem kniet", heißt es unter dem Beitrag. Zudem fügt die Moderatorin ein "Ich liebe dich" in kyrillischen Buchstaben hinzu. Die Fotoreihe versieht die 33-Jährige mit dem Hashtag "Magic can happen anywhere" (zu Deutsch: Magie kann überall passieren).