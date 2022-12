Haley Lu Richardson: Mit "The White Lotus" ging ein Traum in Erfüllung

Die erste Staffel der US-Erfolgsserie “The White Lotus” sorgte für weltweite Begeisterung und wurde mit fünf der begehrten Emmy-Awards belohnt. Auch Staffel zwei (zu sehen auf Sky und über WOW auch auf Deutsch) bietet wieder bissige Unterhaltung auf hohem Niveau. Neben alten Serien-Stars wie Jennifer Coolidge spielen in der Fortsetzung auf Sizilien jedoch primär neue Schauspieler mit. Eine von ihnen: Haley Lu Richardson.

Dass sie plötzlich Teil der preisgekrönten Satireserie von Filmemacher Mike White sein darf, ist für die 27-Jährige noch heute unbegreiflich. Im Interview mit prisma erklärte die sympathische Amerikanerin, die in Filmen wie "The Edge of Seventeen" zu sehen war: "Ich muss zugeben, dass es ein bisschen gruselig war. Ich habe das Projekt tatsächlich manifestiert, weil ich unbedingt mit Mike White zusammenarbeiten wollte. Ich habe seit sechs oder sieben Jahren an nichts anderes gedacht und jedem von meinem großen Traum erzählt. Mike war schon immer ganz oben auf meiner Liste der Filmemacher, mit denen ich zusammenarbeiten will."

Die Schauspielerin weiter: "Nur wenige Monate nachdem ich zum Manifestieren einen Brief geschrieben habe, in dem es um einen Rolle in einem Film von Mike White ging, habe ich eine Einladung zum Casting von 'The White Lotus' bekommen. Das ist doch verrückt, oder?" Das erste Treffen mit dem Filmemacher verlief für die Schauspielerin jedoch alles andere als geplant. Gegenüber prisma gab Haley Lu Richardson mit einem Lächeln zu: "Ich stand kurz vor meiner Periode und war total emotional an dem Tag. Als ich in dem Meeting ankam, habe ich angefangen, zu weinen. Danach hat Mike mich völlig erstaunt gefragt, ob das echte Tränen waren, oder ob ich meine Rolle so gut gespielt habe."

Haley Lu Richardson spielt in "The White Lotus" die persönliche Assistentin der Multi-Millionärin Tanya (Publikumsliebling Jennifer Coolidge). Die beiden verbringen wie einige andere schwer reiche amerikanische Touristen ihren Urlaub in einem Luxushotel auf Sizilien. Und natürlich verläuft der Aufenthalt nicht nach Plan.