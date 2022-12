Sarah Connor kommt nach Gottschalk-Zoff zum SAT.1-Jahresrückblick

Nach ihrer krankheitsbedingten Absage bei RTL und einem Scherz von Thomas Gottschalk, der bei ihr gar nicht gut ankam, ist Sarah Connor nun doch noch zu Gast in einem Jahresrückblick.

"Es gibt auch gute Nachrichten": Mit diesem offensichtlichen Seitenhieb gegen den Dauerkonkurrenten RTL kündigt SAT.1 am Mittwoch einen Auftritt von Sarah Connor an: Am kommenden Mittwoch, 21. Dezember, um 20.15 Uhr, wird die Sängerin bei "Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" im Theater am Potsdamer Platz in Berlin auf der Bühne stehen. In der über dreistündigen Sendung sollen "sowohl denkwürdige als auch hoffnungsvolle Momente" eines alles andere als leichten Jahres im Mittelpunkt stehen.

Die Ankündigung von Connors Auftritt kommt nur wenige Tage nach einem Eklat um einen kurzfristig abgesagten Auftritt. Am Sonntagabend hätte die 42-Jährige in der RTL-Show "2022! Menschen, Bilder, Emotionen", moderiert von Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg, auftreten sollen. Aufgrund einer "krassen Erkältung", wie sie selbst sagte, musste sie jedoch kurzfristig absagen und wurde per Telefon zugeschaltet. "Tut mir echt leid, dass ich nicht da sein kann", bedauerte Connor. In ihrem Umfeld seien einige betroffen.

Zwar unterhielten sich die beiden zunächst ungezwungen, Gottschalk ging mit einem seiner Witze aus Connors Sicht jedoch zu weit: "Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt", habe er nach eigenen Aussagen seinem Team berichtet, nachdem sich die Pop-Ikone krankgemeldet hat. "Die haben sich alle auf dich gefreut, ich mich ja auch, aber man tut ja immer so, als wäre es einem wurscht", ergänzte er anschließend.

Ganz Profi tolerierte Connor den Kommentar am Telefon zunächst höflich. In ihrer Instagram-Story wehrte sie sich dann aber: "Ok, was war das denn eben?", postete die Sängerin unter das Gottschalk-Zitat. Überdies setzte sie Hashtags wie "alte weiße Männer", "RTL, ihr habt noch viel zu lernen" und "muss ich mir nicht gefallen lassen" für ihre 685.000 Follower darunter.

Weitere Gäste bei "Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" sind unter anderem Karoline Herfurth, Linda Zervakis, Marcel Reif und Smudo.