Béla Réthy hört auf: Marcel Reif verabschiedet sich mit persönlichem Brief

Wenn am Mittwochabend Frankreich und Marokko um das letzte Ticket für das WM-Finale in Katar kämpfen, steht nicht nur das Geschehen auf dem Platz im Mittelpunkt. Im ZDF endet eine Ära: Mit Béla Réthy verabschiedet sich ein Mann vom Fußballgeschäft, der über Jahrzehnte einfach irgendwie dazugehörte und die Fußballberichterstattung im deutschen Fernsehen maßgeblich mitgeprägt hat. Mit seiner sonoren Stimme ordnete der 66-Jährige in den vergangenen Jahrzehnten bei sämtlichen Fußball-Großturnieren das Geschehen auf dem Platz ein. Beim zweiten Halbfinale in Katar nimmt Réthy ein letztes Mal in der Kommentatorenkabine Platz.