"LEGO Masters – Winterchampion": weihnachtliches Treffen der Besten

Wer Kinder hat, kennt das Glänzen in ihren Augen, wenn genau die richtigen Packungen unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und die müssen dann natürlich gleich aufgerissen und zusammengebaut werden. Inspirieren lassen kann man sich in der Donnerstagabend-Familienshow "LEGO Masters – Winterchampion" auf RTL – auch für etwaige spontane Last-Minute-Geschenkkäufe. Daniel Hartwich, selbst zweifacher Familienvater, der nicht mehr die langen Winterreisen zur Begleitung des Programmklassikers "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" antreten möchte, moderiert nun eine Winter-Wettkampfshow aus einem Studio im Weihnachtsglanz.

Dabei treten in vier Folgen noch einmal die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der letzten drei "LEGO Masters"-Staffeln an. Es geht um die Ehre – und um tolle Preise. Es locken ein Gewinn von 20.000 Euro, ein Weihnachtspokal und der Titel "LEGO Masters Winterchampion". Dafür, dass auch wirklich jedes Klötzchen am richtigen Platz sitz, sorgt das Fachpersonal bei dem Turnier: Deutschlands einziger offiziell zertifizierter LEGO-Experte Rene Hoffmeister und Elisabeth Kahl-Backes, Designdirektorin beim Hersteller, begutachten die spektakulären Bauwerke.