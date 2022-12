Abschied von Béla Réthy: Sprechchöre im ZDF-Studio

Am Mittwochabend kommentierte Béla Réthy den Sieg der Franzosen gegen Marokko im WM-Halbfinale, danach verabschiedete sich der ZDF-Reporter emotional in den Ruhestand.

Beim WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko ging am Mittwoch eine große Karriere zu Ende: Mit Béla Réthy begibt sich einer der bekanntesten Fußball-Kommentatoren in den Ruhestand. Beim zweiten Halbfinale in Katar nahm Réthy ein letztes Mal in der Kommentatorenkabine Platz – und wurde anschließend gebührend verabschiedet.

Zunächst wandte Réthy, der am Mittwoch seinen 66. Geburtstag feierte, "ein paar persönliche Worte" ans ZDF-Publikum: Er habe stets "versucht, alle zu unterstützen und alle auch irgendwie mitzunehmen", sagte er nach Ende der Partie. "Es freut mich, wenn es gefallen hat, und sorry an die, die ich nicht erreichen konnte. Das ist nicht immer einfach. Auf jeden Fall muss ich sagen, liebe Zuschauer, war es mir eine große, große Ehre. Tschüss und adieu."

Im ZDF-Studio, in das Réthy wenige Minuten nach dem Match zugeschaltet wurde, fand unter anderem Christoph Kramer warme Worte für den Kult-Kommentator. "Das hätte keiner besser mit der Stimme begleiten können als Béla Réthy. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich ein Kind von ihm wollen", schwärmte Kramer – und bedankte sich für "ganz viel Gänsehaut".

Auch Per Mertesacker zeigte sich emotional: "Ich habe mich gefreut, dass wir beide nochmal zusammen kommentiert haben letztes Jahr beim Champions-League-Finale", erinnerte sich so der Ex-Profi. "Das waren ganz tolle Zeiten und du hast einfach alle immer mitgenommen, in aller Bescheidenheit. Ich hatte ja gar keinen Plan vom Kommentieren, aber du hast mich aufgenommen und durchgeschleppt."

"Es gibt nur einen Béla Réthy" Er habe sich, so Mertesacker, auch überlegt, wie man Réthy würdigen könne, er habe daran gedacht, "Mit 66 Jahren fängt das Leben an" von Udo Jürgens zu singen. Er bliebe aber lieber "beim ganz Einfachen", sagte der ZDF-Experte und fing an, laut "Es gibt nur einen Béla Réthy, einen Béla Réthy!" zu skandieren, woraufhin das gesamte Studio mit einstimmte.

Seit 1996 prägte Réthys sonore Stimme renommierte Partien. Eine Auswahl seiner bedeutendsten Spiele: Er kommentierte Oliver Bierhoffs Golden Goal 1996 und damit Deutschlands letzten EM-Triumph, das Finale der WM 2018 und das legendäre 7:1 der Nationalelf im Halbfinale gegen Brasilien im Jahr 2014. Zu seinem Abschied sagte Réthy 2021 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "teleschau": "Das muss ich erst einmal sacken lassen. Daher werde ich erst einmal ein halbes Jahr nichts tun mit Medien, sondern einfach reisen und den Kopf klarkriegen." Für ihn sei es der größte Luxus die Terminlosigkeit, die der Ruhestand mit sich bringe: "Nach Lust und Laune Entscheidungen zu treffen, darauf freue ich mich."