"ZDF Magazin Royale": Böhmermann beruft Innenministerkonferenz ein

Satirischer Krimi mit Jan Böhmermann: In einer Sonderausgabe der ZDF-Sendung "ZDF Magazin Royale" kommt es bei der Innenministerkonferenz zu einem Mord.

Jan Böhmermann ist dafür bekannt, sich öfter mal etwas Besonderes auszudenken. Wer erinnert sich nicht an "#Varoufake", Böhmermanns Behauptung, er habe einen Videoclip gefälscht, in dem der damalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis den Deutschen einen buchstäblichen Mittelfinger zeigt – und der damalige ARD-Talk von Günter Jauch sei darauf reingefallen? Ein aktuelleres, weniger kontroverses Beispiel: In der aktuellen Staffel seines "ZDF Magazin Royale" verzichtete er für eine Episode auf sein typisches Late-Night-Format und veranstalte stattdessen ein Mini-Musik-Festival, unter anderem mit Nina Chuba, Wanda und DJ Bobo.