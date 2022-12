"Nach Hause telefonieren!": Warum "E.T. – Der Außerirdische" durchstartete

"Ich wusste, dass ich Teil von etwas Besonderem war, aber ich hatte keine Ahnung, dass der Film so erfolgreich sein würde": Wenn Schauspieler Henry Thomas 2022 im Interview auf den großen Erfolg von "E.T. – Der Außerirdische" angesprochen wird, klingt es, als könne er sein Glück noch immer nicht ganz fassen. Dabei liegt der Tag, der sein Leben für immer verändern sollte, nun schon 40 Jahre zurück. Am 11. Juni 1982 kam "E.T. the Extra-Terrestrial", so der Originaltitel, in die US-amerikanischen Kinos. Der westdeutsche Kinostart folgte ein halbes Jahr später, am 9. Dezember 1982. Eine Woche nach dem Jubiläum blickt nun die französische ARTE-Dokumentation "Nach Hause telefonieren! – Wie E.T. Kinos und Herzen eroberte" auf das Massenphänomen von damals zurück.