Henry Cavill kehrt doch nicht als Superman zurück

Nun also doch: Henry Cavill hängt sein Superman-Cape an den Nagel – allerdings nicht ganz freiwillig. Wie der Schauspieler auf Instagram mitteilte, wurde entschieden, die Rolle neu zu besetzen.

Nun ist es amtlich: Henry Cavill muss einem neuen "Superman" weichen. Auf seinem Instagram-Profil schrieb der Schauspieler am Mittwoch: "Traurige Nachrichten, Leute. Ich werde nun doch nicht als Superman zurückkehren." Erst im Oktober hatte Cavill auf Bitten des Studios seinen Fans mitgeteilt, dass er erneut zum Superhelden werde. Nun jedoch wollten die neuen Co-Vorsitzenden von DC, Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran, eine neue Richtung einschlagen. "Ich respektiere, dass James und Peter ein eigenes Universum aufbauen müssen", so Cavill. "Ich wünsche ihnen und allen, die mit dem neuen Universum zu tun haben, viel Glück und alles erdenklich Gute."

Der Brite stand 2013 zum ersten Mal als DC-Held vor der Kamera. Auf "Man of Steel" folgten "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) und "Justice League" (2017). Zuletzt hatte Cavill einen Cameo-Auftritt als Superman im Film "Black Adam", der im Oktober Kino-Premiere feierte. Dem US-Branchenblatt "Variety" zufolge seien Gunn und Safran trotz Cavills Superman-Aus nach wie vor daran interessiert, mit dem 39-Jährigen zusammenzuarbeiten. Ob Cavill den DC Studios tatsächlich erhalten bleibt und welche Rolle er in Zukunft übernehmen könnte, ist nicht bekannt.