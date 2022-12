"jerks.": Start der 5. Staffel bekannt – es ist die letzte

Christian Ulmen und Fahri Yardim boten in bislang vier Staffen immer wieder Anlass zum Fremdschämen. Und das auf extrem unterhaltsame Weise. Die beiden spielen in "jerks." peinliche Versionen ihrer selbst. Die Dialoge sind zum Teil frei imporovisiert. Ulmen ist außerdem als Headwriter, Produzent und Regisseur für die Serie tätig.

Nun geht das Erfolgsformat zu Ende. Wie in einer Pressemitteiliung zu lesen ist, verabschiedet sich "jerks." mit der fünften Staffel, die ab 2. Februar 2023 bei Streaming-Anbieter Joyn PLUS+ zu sehen ist.

Die finale Staffel liefert erstmals Einblicke in die Vergangenheit von Christian und Fahri. Die Zuschauer sehen, wie die beiden sich als Kinder kennenlernen, das zarte Pflänzchen ihrer Freundschaft wächst und sie sich gegenseitig in ausweglose Situationen manövrieren, aber gleichzeitig auch daraus retten. Waren die beiden Freunde schon als Kinder "jerks."? Das wird in den neuen Folgen beantwortet.