"Das Wunder von Kapstadt": Kritik zum Film heute im Ersten

An diesem Punkt setzt in "Das Wunder von Kapstadt" die Realität ein: Lisa reist im "historischen Event-Drama", wie die ARD den Film von Regisseurin Franziska Buch ("Emil und die Detektive", "Tatort") beschreibt, nach Südafrika, um sich an einer medizinischen Weltpremiere zu beteiligen: Dort, im Groote-Schuur-Krankenhaus in Kapstadt, gelang im Dezember 1967 die erste Herztransplantation. In die Medizingeschichte ging damals vor allem der Südafrikaner Christiaan Barnard (im Film gespielt von Alexander Scheer) ein, der das Team leitete. Wegen der strengen Rassentrennung, die während dieser Zeit – und noch lange danach – in Südafrika herrschte, wurden aber der Öffentlichkeit zentrale Beiträge eines Mannes vorenthalten, der wesentlichen Anteil am Erfolg des Chirurgenteams hatte: Hamilton Naki (im Film: Loyiso MacDonald).