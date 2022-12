SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa: Moderator verspricht positive Geschichten

Jörg Pilawa möchte in seinem SAT.1-Jahresrückblick "sowohl denkwürdige als auch hoffnungsvolle Momente" präsentieren. Ob die Sendung im Vergleich zur Konkurrenz einen neuen Akzent setzen kann?

Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa Show • 21.12.2022 • 20:15 Uhr

Jene Zeiten, als schon Mitte November Jahresrückblicks-Shows im Fernsehen liefen, um als Sender auch ja der erste zu sein, scheinen vorüber zu sein. Vielleicht hat man aus der Geschichte und den Geschichten der letzten Jahre gelernt: Das Jahr und seine potenziellen Großereignisse sind erst zu Ende, wenn es am 31. Dezember Mitternacht geschlagen hat. Jörg Pilawa präsentiert bei seinem neuen alten Sender SAT.1 nun erstmals einen Jahresrückblick, es ist die letzte derartige Show des Jahres. Zur Erinnerung: RTL zeigte "Menschen, Bilder, Emotionen" am 11. Dezember, für den 15. Dezember setzte das ZDF die Ausstrahlung von "Markus Lanz – Das Jahr 2022" an und einen Tag später den der "heute show" sowie das Format "Satirischer Jahresrückblick" an. Der "ARD Jahresrückblick" war auf den 20. Dezember terminiert.

Als bisher bestätigte Gäste nehmen bei "Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" teil: Smudo, Karoline Herfurth, Mirja Boes, Linda Zervakis, Marcel Reif und "The Voice of Germany"-Moderatorin Melissa Khalaj, die sich für die Frauenbewegung im Iran engagiert. Doch auch Sängerin Sarah Connor wird nach ihrer krankheitsbedingten Absage bei "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" (RTL) in der Show auftreten. Man kann davon ausgehen, dass Pilawa mit seinen prominenten Gästen vor allem Heldinnen und Helden des Jahres 2022 würdigen möchte, denn ein positiver Ansatz soll Ziel des Formats am Mittwochabend sein.

Dazu der Moderator: "Zugegeben: Dieses Jahr war für viele nicht leicht und stellte uns alle vor Herausforderungen. Es gab allerdings auch viele Menschen, die durch ihr Handeln unsere Welt besser gemacht haben. Positive Geschichten und Momente, die allen Zuversicht schenken, genau das sind die Zutaten für meinen etwas anderen Jahresrückblick in SAT.1", sagt Jörg Pilawa. Für den 57-jährigen Fernsehveteran selbst, der seit seiner Rückkehr von der ARD zu SAT.1 im Frühjahr mit seinen Showformaten eher mäßige Quoten einholte, wird das Jahr hingegen nach Weihnachten noch mal richtig spannend.

Am 30. Dezember (und 6. Januar 2023), 20.15 bei SAT.1, treten zahlreiche Promis unter seiner Moderation im Münchner Circus Krone als Zirkus-Artisten auf. "Stars in der Manege" ist die Rückkehr eines weiteren TV-Retroformates, der vor gut 13 Jahren wegen stark nachgelassenem Interesse abgesetzt wurde. Davor lief der Charity-Klassiker mit Stars in ungewohnten Dressur-, Akrobatik- oder Clowns-Rollen allerdings von 1959 bis 2009 im Ersten, also 50 Jahre lang.

Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa – Mi. 21.12. – SAT.1: 20.15 Uhr