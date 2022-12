Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer: 3sat wiederholt Klassiker

Da werden Sehnsüchte nach der großen Zeit der Weihnachtsmehrteiler wach: Das anarchistische Kinder-Gespann Tom Sawyer und Huckleberry Finn erlebt noch einmal seine Mississippi-Abenteuer. 3sat zeigt beginnend am frühen Nachmittag alle vier Teile des aus Kostengründen im rumänischen Donaudelta und nicht an Originalschauplätzen in den USA gedrehten TV-Klassikers "Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer" am Stück. Wolfgang Liebeneiner inszenierte 1968 in einer Koproduktion von ZDF und ORF den vierteiligen Fernsehfilm frei nach den Romanen von Mark Twain.