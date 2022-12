"ARD-Jahresrückblick 2022": Stars und Korrespondenten ziehen Bilanz

So richtig Lust hatten die Zuschauer 2022 bislang nicht auf Jahresrückblicke. Das zeigte sich an den Einschaltquoten so manches Formats. Im Ersten blicken nun vier Promis sowie zahlreiche ARD-Korrespondentinnen und -Korrespondenten zurück.

"Auf dass 2022 besser wird": So oder so ähnlich schallte es zum letzten Jahreswechsel durch viele Wohnzimmer der Welt. Tatsächlich schien die Pandemie – trotz Omikron – nach zwei Jahren endlich an Schrecken zu verlieren. Langsam aber sicher trauten sich die Menschen wieder in Restaurants, zu Konzerten oder ins Theater. Doch am 24. Februar, als Russland in die Ukraine einmarschierte, bekam der soeben wiedergewonnene Optimismus einen weiteren starken Dämpfer verpasst. Was folgte waren Monate der Unsicherheit, Sorgen und Angst, auf die vier Prominente aus dem Kosmos der ARD nun zurückblicken.