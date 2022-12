"Unterwegs in Schottland" im ZDF: wunderschöne Reise durch Highlands und Hochmoore

Eine fast königliche Reise erwartet die Passagiere des "Royal Scotsman": Der Luxuszug ruckelt von April bis Oktober vom Bahnhof Edinburgh Waverley ins Schottische Hochland. Eine Traumreise: Ganz wie Königin Viktoria einst chauffiert die Traditionsbahn bis zu 36 Personen durch die westliche Hochlandregion. Beim Anblick der fast unberührten Natur mit all den Süßwasserseen, Mooren und geschwungenen Hügeln überkommt einem auch das wohlige Gefühl von Nostalgie. Schließlich fährt der Zug bereits seit 1985 über die Trassen. Filmemacherin Jeannine Apsel agierte bereits bei Dokumentationen wie "Ausgerechnet Island" (2018) und "Ausgerechnet Neuseeland" (2016) als Autorin, bei "Unterwegs in Schottland" nimmt sie als Regisseurin die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die 331 Kilometer lange Strecke, die der "Royal Scotsman" zurücklegt.

Jährlich reisen etwa 17 Millionen Touristen aus aller Welt in das nördlichste Land Großbritanniens, um Schottlands schroffe Schönheit zu erleben. Zu den Highlights gehören Loch Ness als einer der bekanntesten der 30.000 Seen, Loch Lommond oder das Glenfinnan-Viadukt, die sogenannte "Harry Potter"-Brücke. Sie dürfen als Reiseetappe auch in diesem Film nicht fehlen. Die Dokumentation thematisiert die Einwirkungen des Menschen auf die Natur. So macht sich beispielsweise die Londoner Mediengestalterin Kate Fieldhouse für etliche Wiederaufforstungsprojekte stark, um den üppigen Mischwald wie er vor 6.000 Jahren zu finden war, wieder aufleben zu lassen. Clare Campbell spezialisierte sich auf eine ökologische Herstellung von Kleidung mit dem typischen Schottenmuster. Inwiefern sie dafür in die Schafzucht eingreifen musste, zeigt die ZDF-Doku.