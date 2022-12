"Bares für Rares": Händler Fabian Kahl kauft Lego-Stein für 13.100 Euro

Nicht ganz ihren Wunschpreis erzielten die Schwestern Jennifer und Arianna für einen goldenen Aquamarin-Ring ihrer Oma, waren aber dennoch happy über die 2.400 Euro, die ihnen Wolfgang Pauritsch (50) hinblätterte, zumal der ihnen versprach: "Der Ring bleibt so, wie er ist!" Mitbieter Fabian Kahl hatte nämlich überlegt, den 13-Karat-Aquamarin lieber in einem moderneren Schmuckstück zu verarbeiten.

Nicht was die Summe, wohl aber was die Diskrepanz zwischen Wunsch- beziehungsweise Einkaufspreis und erzieltem Betrag anging, waren zwei andere Verkäufe rekordverdächtig: Calvin etwa, der sich die typischen "80 Euro von Waldi" alias Walter Lehnertz (55) gewünscht hatte, bekam für seinen erstaunlich gut erhaltenen 1960er-VW-Bulli-Milchwagen ganze 600 Euro mehr von diesem – selbst hatte er das Blechspielzeug von einem Freund für seine Hilfe beim Umzug geschenkt bekommen.

400 Euro für die Reiner Meutsch Stiftung "Fly & Help" erhoffte die Schlagersängerin zu erzielen und freute sich bereits über Colmar Schulte-Goltz (49) Expertise von 600 Euro: "Hey, give me five!" Doch es kam noch besser: Im Händlerraum war das Teil sehr beliebt: 1.000 Euro bot schließlich Walter Lehnertz: "Ich will meine Weintrauben da reintun." Doch er wurde noch überboten von Ireen-Sheer-Fan Wolfgang Pauritsch: 1.300 Euro bekam die Sängerin zum Spenden und war aus dem Häuschen: "Das ist der Hammer!"