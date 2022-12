"TVtotal": Sebastian Pufpaff geht auf Geisterjagd

Gruselalarm bei "TV total": In der neuesten Folge der ProSieben-Show hat sich Moderator Sebastian Pufpaff auf Geisterjagd begeben – in der natürlich für ihn typischen und humorvollen Art und Weise.

"Jetzt kommt etwas, das nicht unbedingt für diejenigen ist, die schwache Nerven haben", kündigte Pufpaff den zum Knie schlotternden Programmpunkt mit einem großen Spannungsbogen an. Puffi schaute die Woche über mal wieder viel Fernsehen und entdeckte dabei die Geisterjägerin Ariane Gerhold alias "Minckee". "Typischer Geisterjägername“", betonte Pufpaff gewohnt frech, als er einen Ausschnitt der umtriebigen Gespensterfängerin zeigte. Dort war die Dame mit allerlei Technik und Equipment zu sehen, mit dem sie die Geister in einem Haus aufspüren wollte. "Ich weiß nicht, ob es dort Geister gibt, aber definitiv keinen Geschmack", kommentierte der Showmaster die altmodische Inneneinrichtung des Spukhauses süffisant.

Mit der "selbstgebauten" Geisterjägerkamera ging er nun auf Geisterjagd im "TV total"-Studio. Und siehe da, das Gerät zeigte tatsächlich einen Geist in Form eines Strichmenschchens an – allerdings handelte sich nur um eine vom Team eingespielte Figur, klar.

Nach der glücklosen aber humorvoll gestalteten Geisterjagd wurde es in der letzten Sendung vor dem Fest noch einmal weihnachtlich. "Weihnachten ist ja das Fest der Liebe und wie sonst sollte man eine Sendung beschließen, als mit einem Film voll weihnachtlicher Liebe", kündigte Moderator Pufpaff zum Schluss einen Clip an. In bester "TV total"-Manier und mit lustigen TV-Ausschnitten gespickt, wünschte das Team allen Zuschauern "Frohe Weihnachten", bevor es nächste Woche, in der letzten Sendung des Jahres, noch einmal einen großen "TV total"-Jahresrückblick zu sehen gibt.