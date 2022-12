Verona Pooth: "Bin wie eine Lampe"

"Mir geht es nicht darum, in der Vergangenheit meiner Gäste herumzustochern, bis ich etwas finde, was negativ ist, um drüber zu berichten", betonte Verona Pooth jetzt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Bei ihrer neuen Talkshow "More than Talking" (MagentaTV) scheint der Name Programm zu sein, da es für die Moderatorin besonders wichtig ist, dass sich jeder Gast wohlfühlt. "Ich möchte niemanden bloßstellen oder in die Enge treiben", betont sie. Schließlich habe sie ein besonderes Gespür für ihr Gegenüber: "Meine Sensoren sind stark auf den Gast ausgerichtet", so Pooth. Sie könne sich sofort auf die Stimmung anderer einstellen – egal, welche Position sie inne hat, ob Moderatorin oder Gast. "Sollte es mir doch einmal passieren, dass sich ein Gast zu emotional gefordert fühlt, kann ich diese Frage auch schnell zurückziehen und eine neue formulieren."