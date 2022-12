"Make Love, Fake Love": Wie läuft die RTL-Show mit Yeliz Koc?

Beim "Bachelor" hatte sie kein Glück, nun startet Yeliz Koc den nächsten Datingversuch in einer TV-Show. In "Make Love, Fake Love" zieht sie mit zehn Männern in eine Villa auf Mallorca.

2018 nahm Yeliz Koc an der achten Staffel von "Der Bachelor" teil und versuchte das Herz von Daniel Daniel Völz erobern. Doch er entschied sich gegen sie. Nachdem es mit der Liebe auch mit ihren prominenten Ex-Partnern, "Bachelorette"-Kandidat Johannes Haller und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, nicht so dauerhaft klappen wollte, versucht es der Reality-Star nun nochmals im Fernsehen. Gesucht ist nicht weniger als die große Liebe von Yeliz Koc. Die neue Datingshow "Make Love, Fake Love", startet am Donnerstag, 29. Dezember, bei RTL+.

Gemeinsam mit zehn Männern zieht die Mutter einer Tochter in eine Villa auf Mallorca. Allerdings sind manche der Kandidaten "Fakes": Sie spielen den Single-Status nur vor, um die Siegprämie von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Die Männer haben von ihren Partnerinnern die Erlaubnis bekommen, alles zu tun, damit sie die 29-Jährige um den Finger wickeln. Moderiert wird diese Datingshow der etwas anderen Art von Janin Ullmann.

"Es gibt schon viele Datingshows, und jeder weiß über jedes Format Bescheid", erklärt Koc. "Make Love, Fake Love' ist etwas komplett Neues, wo sowohl vergebene Männer, als auch Single-Männer dabei sind." Aufgrund ihrer letzten Beziehungen könne sie nicht einschätzen, wie schwierig es sein wird, die Lügner zu entlarven. "Ich hoffe natürlich, dass ich viel dazu gelernt habe und den Richtigen finden werde."

Aber warum macht die Mutter der kleinen Snow bei einer solchen Sendung überhaupt mit? "Ich mache bei der Show mit, weil ich es liebe, verliebt zu sein. Ich wünsche mir einen Partner in meinem Leben", antwortet sie gegenüber RTL. "Ich habe jetzt eine kleine Tochter, die fasziniert ist von Männern. Ich habe zwar nicht viele Männer um mich herum, aber meinen Schwager findet sie auch ganz toll. Ich brauche einfach einen Mann in meinem Leben, da ich dieses Bild von einer perfekten kleinen Familie vor Augen habe, und genau das wünsche ich mir."

Bei einem Mann achte sie nicht auf "Augenfarbe, Haarfarbe und Nationalität". Vielmehr, so Yeliz Koc, mache "der Charakter viel aus, also ich muss mit dem Mann lachen können, er muss Humor haben, er muss mich zum Lachen bringen und einfach so sein wie ich." Sie möge an "Männern überhaupt nicht, wenn sie Langschläfer und lustlos sind, keine Ziele oder keinen richtigen Job haben."

"Ich glaube an Liebe auf den ersten Blick, da ich es einmal in meinem Leben selbst erfahren habe, und vielleicht werde ich dieses Gefühl bald wieder haben", erklärt die 29-Jährige. Zudem sei es für sie "überhaupt kein Problem", wenn ihr "zukünftiger Mann auch ein Kind hätte". Sie freue sich sehr auf das Format, weil sie "aktuell überhaupt keine Männer" kennenlerne. Alles geklärt soweit! Nur: Mit welchen Männern bekommt es der Reality-Star zu tun?

Das sind die Kandidaten Zu den Kandidaten gehört unter anderem Bryan, der als Personaltrainer und Ernährungsberater arbeitet. Auch Dating-Coach Frederik, der 24-jährige Sidar und Musti aus Hannover sind dabei. Zu den vier Männern gesellen sich noch Jannik aus Schwalmstadt, der Bremer Ilias, Sozialversicherungsfachangestellter Chris, Model Ermin, Automobilkaufmann Cem und Staubsaugerverkäufer Fabio.

"Ich freue mich darauf, es komplett ausnutzen zu können – ich werde mir Essen ans Bett bringen lassen und die Zeit einfach genießen, in der ich so viele Männer daten darf", verriet Yeliz Koc vorab im RTL-Interview. Ob sie die große Liebe finden und die Lügner erkennen wird, das können die Zuschauerinnen und Zuschauer ab Ende Dezember selbst mitverfolgen.