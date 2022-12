"Nuhr 2022 – Der Jahresrückblick": Becker, Wölki und das Neun-Euro-Ticket

Seit 2004 blickt Kabarettist Dieter Nuhr, mittlerweile selbst 62 Jahre alt, satirisch auf das Jahr zurück. Anfangs unter dem beim ARD-Chef-Satiriker beliebten Wortspiel-Titel "Nuhr ein Jahr". Seit 2013 jedoch unter der staatstragenden Dauer-Headline "Nuhr 2022 – Der Jahresrückblick". Wie alle, die 2022 etwas Lustiges abgewinnen wollen, hat auch Nuhr das Problem, dass die dramatischen, katastrophalen und frustrierenden Ereignisse das Jahr dominierten. Vor allem natürlich der Ukraine-Krieg, die "Zeitenwende" im Ost-West-Verhältnis und die auch damit zusammenhängende Energie- und Wirtschaftskrise. Na klar, das Corona-Virus spielte auch 2022 noch eine Rolle, war aber kaum noch für die ganz großen "Breaking News" zu haben. Und selbst über den Tod der Queen lässt sich kaum ein guter Witz machen. Es sei denn, man nimmt die Nachfolger der alten Lady plus den "rumble in the palace" rund um eine zeitgemäß kritische Betrachtung des britischen Königshauses ins Visier.