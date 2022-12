"Im Westen nichts Neues": Deutscher Film steht auf der Oscar-Shortlist

Das deutsche Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" darf weiter auf einen Oscar hoffen. Der Film hat es gleich in mehreren Kategorien auf die Oscar-Shortlist geschafft.

Am 12. März 2023 könnte das lange Warten ein Ende haben – und erstmals seit 16 Jahren wieder ein deutscher Film bei den Oscars als bester internationaler Film ausgezeichnet werden. Alle Hoffnungen auf einen Goldjungen ruhen 2023 auf einem Kriegsdrama: "Im Westen nichts Neues". Edward Bergers Filmadaption des Romans von Erich Maria Remarque hat nun einen weiteren Schritt in Richtung Oscar geschafft. Die Verfilmung platzierte sich auf der 15 Filme umfassenden Shortlist in der Kategorie "Bester internationaler Film".

Ob der Titel des Dramas am 12. März kommenden Jahres wirklich aus dem goldenen Umschlag gezogen werden kann, entscheidet sich am 24. Januar. Dann teilt die Oscar Academy die endgültigen fünf Anwärter auf den begehrten Filmpreis mit. Die Macher von "Im Westen nichts Neues" dürfen sich nicht nur Hoffnungen auf die Auszeichnung als bester internationaler Film machen. Auch in vier anderen Kategorien steht das Kriegsdrama auf der Auswahlliste: "Bestes Make-up und Hairstyling", "Beste Filmmusik", "Bester Ton" und "Beste visuelle Effekte".

Regisseur Edward Berger macht mit der Neuverfilmung von Erich Maria Remarques Roman "Im Westen nichts Neues" (bei Netflix) den Irrsinn und die Brutalität der Schützengräben beinahe physisch erlebbar. Felix Kammerer übernimmt in dem bildgewaltigen, schonungslosen und erschreckend aktuellen Kriegsdrama die Hauptrolle des jungen Soldaten Paul Bäumer.

Die von Propaganda entfachte Euphorie wandelt sich schnell in nackte Angst, als Paul und seine Freunde als naives Kanonenfutter in Nordfrankreich ankommen. Der erste Einsatz im Schützengraben zeigt bereits, was sie erwartet: ein einziger Morast, die Hölle auf Erden. An der Front treffen die frischen Rekruten auf Tjaden (Edin Hasanovic) und Katczinsky (Albrecht Schuch), der in diesem Krieg schon zu viel gesehen hat. "Der Mensch ist ein Biest", weiß "Kat". Was folgt, ist eine aus Verzweiflung geschmiedete Kameradschaft und ein Kampf ums Überleben.