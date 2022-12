"Guglhupfgeschwader": Eberhofer-Film auf DVD zu gewinnen

In seinem neuesten "Abenteuer" muss sich der Eberhofer mit dem organisierten Verbrechen herumschlagen. Pünktlich zum Fest erscheint der Film auf DVD und Blu-ray. prisma verlost drei Fanpakete mit DVD und einem Reisebuch über Bayern.

"Guglhupfgeschwader": Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun. Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma (Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf! Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis (Simon Schwarz) neue Flamme, die diskutierfreudige Theresa (Stefanie Reinsperger), sprengt das eingespielte Fahndungs-Dreamteam. Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen im Lottofieber, Flötzinger (Daniel Christensen) wähnt sich gar schon als Millionär und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto (Johannes Berzl) auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht? Zu allem Unglück wird der Franz von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch noch zur Paartherapie genötigt – für den phlegmatischen Niederbayern eine ganz und gar nervenaufreibende Erfahrung

"Unterwegs in Bayern – das große Reisebuch" (Kunth Verlag): Bayern ist nicht nur das südlichste und größte Bundesland Deutschlands mit einem mancherorts originell ausgeprägten eigenständigen Bewusstsein, sondern auch eine Region, die landschaftlich und kulturell besonders reich gesegnet ist. Das Land zwischen Alpen und Frankenwald bietet ein breites Spektrum an Sehenswürdigkeiten: von den Felswänden des Watzmanns bis zum urwüchsigen Nationalpark Bayerischer Wald. Das Reisebuch "Unterwegs in Bayern" überzeugt mit brillanten Farbfotos und informativen Texten.